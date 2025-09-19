„A mi nappalink kint van a világban”

A természetben élni gyógyító. Ez az érzés ösztönözte nyolc éve Csatlós Reginát, hogy földet vásároljon a Balaton-felvidéken, egy Pécsely melletti, elhagyott szőlőtermelő területen. Párja, Tőgyi Balázs villamosmérnökből váltott környezettudatos vidéki életre, és egy kis jurtával rakta le a letelepedésük alapjait. Néhány év alatt a semmiből, barátaik segítségével alakították ki a Hideg-hegyi Menedéket, amely az ökotudatos létezés egyik legtöbbet emlegetett hazai mintája. Ma már tíz tagú, zárt közösségként működik. Tőgyi Balázzsal beszélgettünk az életformát meghatározó alapelvekről, a közösség és a gazdaság fejlődési folyamatairól.