Orvosok az oktatás élén

Félő, ezen a területen a diagnózist sem tudják majd rendesen felállítani - vélekedett Radó Péter oktatáspolitikai elemző azzal kapcsolatban, hogy két orvos, Kásler Miklós és Bódis József kerül az oktatásirányítás élére. A szakma egyszerre aggódik és bizakodik.