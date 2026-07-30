A Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, a jövőben kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz.
Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium képviselői első kézből tájékozódnának nemcsak a rendszerszintű, hanem a helyi problémákról is, valamint megismerhetnék az iskolai közösségek véleményét, tapasztalatait.
Félő, ezen a területen a diagnózist sem tudják majd rendesen felállítani - vélekedett Radó Péter oktatáspolitikai elemző azzal kapcsolatban, hogy két orvos, Kásler Miklós és Bódis József kerül az oktatásirányítás élére. A szakma egyszerre aggódik és bizakodik.