Magyar Péter: A Tisza-kormány döntött az oktatásirányítás teljes átalakításáról, az összes tankerületi vezetőt nyílt pályázaton választják ki

oktatás;átalakítás;vezetők;pályázatok;Klebelsberg Központ;kormánydöntés;tankerületek;oktatásirányítás;Magyar Péter;

2026-07-30 10:55:00 CEST

A Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, a jövőben kutatási, oktatást segítő háttérintézmény lesz.

Újabb vállalásunkat teljesítettük – mondta a szerdai kormányülésen meghozott döntéseket csütörtöki Facebook-videójában ismertetve Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy döntöttek a Kelbelsberg Központ és a tankerületi rendszer átfogó átalakításáról, a tankerületi igazgatói álláshelyek nyilvános megpályáztatásáról. Szerinte hosszú éve után az oktatás meg fogja kapni azt a figyelmet és megbecsülést, amit megérdemel. A részletekről szólva a kormányfő kifejtette, hogy az elmúlt két hónapban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium által elvégzett átvilágításon kiderült, hogy a problémák sokkal nagyobbak annál, mint azt korábban gondolták.

Mint mondta, döbbenetes gyakorlatokra bukkantak, a tankerületeknek több esetben a bérekre és más személyi juttatásokra szánt kerethez kellett hozzányúlniuk azért, hogy ki tudják fizetni az iskolák mindennapi működéséhez szükséges pénzeket. Magyar szerint nem csoda, hogy ma is többezer betöltetlen álláshely van az oktatásban, és a helyzet ennél is súlyosabb lenne, ha nem dolgozna ugyancsak többezer nyugdíjaskorú pedagógus az iskolákban. Csak 2025-ben 27 milliárd forint kiegészítő támogatást kellett adni a tankerületeknek pusztán azért, hogy ki tudják fizetni a közüzemi számlákat, az iskolák rezsijét.

Miközben a tankerületek alig egymillió forintos közbeszerzésről sem dönthettek önállóan, a több millió forintos átcsoportosításokról a költségvetési felügyelő csak utólag kaphatott tájékoztatást. Előfordult, hogy egy ilyen, 3 milliárd forintos átcsoportosításnál azt sem tudták megmondani, milyen alapon osztották szét a pénzt. Ebben a rendszerben tanárokat rúgtak ki azért, mert felemelték a hangjukat, kiálltak magukért. Méghozzá olyan tankerületi vezetők döntöttek a sorsukról, akik nyilvános pályázat nélkül, határozatlan időre kapott megbízással töltötték be a posztjukat – emelte ki a kormányfő. Magyar Péter szerint a kormány döntött: augusztus 20-án az összes tankerületi vezetői pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, és a korábbi gyakorlattal szemben a polgármestereket is bevonják a döntésekbe. A kiválasztott igazgatók 5 évre kapnak majd megbízást. Olyan vezetőket várnak, akik valódi szakmai programmal, vezetői elképzelésekkel és bizonyítható eredményekkel érdemlik ki a bizalmat.

– Büszkék vagyunk Klebelsberg Kuno örökségére, ezért a nevét viselő központ megmarad, de a szerepe teljesen megváltozik: a jövőben kutató, fejlesztő szakmai háttérintézményként segíti az oktatást. Az oktatásirányítás 2027. január 1-jétől közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi minisztériumhoz kerül, a Klebelsberg Központ középirányítói szerepe megszűnik – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki szerint a kormánydöntés több, mint egyszerű intézményátalakítás. Hozzátette, a döntés lényege, hogy a kémiaórát kémiatanár tartsa, ha szükség van rá, legyen gyógypedagógus az intézményekben, hogy néhány darab laptop vagy projektor megvásárlása ne hónapokig tartson. Arról is, hogy az iskolai mosdókat ne szülőknek kelljen felújítani, hogy a tanáraink félelem nélkül, szakmai meggyőződésük szerint taníthassanak.

Az oktatás megújításával olyan rendszert építünk, amelyben a döntések közelebb kerülnek az iskolákhoz, a vezetők világos felelősséget és valódi mozgásteret kapnak, a pedagógusok pedig több időt és figyelmet fordíthatnak arra, amiért ezt a gyönyörű hivatást választották: a gyermekek tanítására, támogatására, és a tehetségük kibontakoztatására. Olyan magyar iskolákat akarunk, amelyekben jó tanítani, jó tanulni. Ahol minden gyermek megkapja a fejlődéséhez szükséges figyelmet, és a hol a család lakóhelye vagy anyagi helyzete nem szab határt a a tehetségnek. Ez hosszú munka lesz de megtettük az első lépést egy szabadabb, igazságosabb és sikeresebb magyar oktatás felé – fogalmazott Magyar Péter.