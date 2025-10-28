Tolonganak az olajcégek Irán ajtaja előtt

Irán lehetővé tette, hogy a külföldi vállalatok könnyebben ruházhassanak be az energiaszektorba. Teherán összesen 30 milliárd dollár értékben remél befektetéseket az olajszektorba. Az országgal júliusban megkötött nukleáris megállapodás során Irán vállalta, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál. Ennek fejében fokozatosan szüntetik meg a perzsa állammal szembeni gazdasági szankciókat. Irán a világ egyik legjelentősebb olajtartalékával rendelkezik.