Oroszország második legnagyobb olajtermelő vállalata ezt azután jelentette be, hogy az Egyesült Államok a múlt héten büntetőintézkedéseket léptetett életbe ellene.
A környezetvédők az ellen tiltakoztak, hogy egy rezervátumnál épülő olajvezeték veszélyezteti a környezetet. Ha valóban ki kellene fizetniük a büntetést, csődbe mehetnek.
A Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint nagyon jelentős áruhiány van a régióban, főleg gázolajból.
Irán lehetővé tette, hogy a külföldi vállalatok könnyebben ruházhassanak be az energiaszektorba. Teherán összesen 30 milliárd dollár értékben remél befektetéseket az olajszektorba. Az országgal júliusban megkötött nukleáris megállapodás során Irán vállalta, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál. Ennek fejében fokozatosan szüntetik meg a perzsa állammal szembeni gazdasági szankciókat. Irán a világ egyik legjelentősebb olajtartalékával rendelkezik.