Hatnak a szankciók, eladhatja külföldi érdekeltségeit a Lukoil

2025-10-28 07:25:00 CET

Oroszország második legnagyobb olajtermelő vállalata ezt azután jelentette be, hogy az Egyesült Államok a múlt héten büntetőintézkedéseket léptetett életbe ellene.

Oroszország második legnagyobb olajtermelő vállalata, a Lukoil külföldi érdekeltségei eladását tervezi a nyugati szankciók nyomán.

„A Lukoil közli, hogy mivel több állam korlátozó intézkedéseket vezetett be a vállalat és leányvállalatai ellen, nemzetközi eszközeit el kívánja adni. A potenciális vásárlók ajánlatainak elbírálása megkezdődött”

– áll a cég hétfői közleményében.

Ennek közvetlen előzménye, hogy korábban az Egyesült Államok felvette a két vezető orosz olajtársaságot, a Rosnyeftyet és a Lukoilt, valamint e cégek 34 leányvállalatát szankciós listájára. Október közepén az Egyesült Királyság is büntetőintézkedésekkel sújtotta a két vállalatot.

A Lukoil a globális olajtermelés nagyjából 2 százalékát biztosítja. A vállalat nem nevezte meg, hogy pontosan mely külföldi érdekeltségeitől kíván megválni. Legnagyobb külföldi eszköze egy iraki olajmező, amely a világ egyik legnagyobbja, és amelyben 75 százalékos részesedéssel rendelkezik. A vállalat tulajdonában van még a Lukoil Nyeftohim Burgasz finomító Bulgáriában, amely a Balkán legnagyobb finomítója, valamint a Petrotel olajfinomító Romániában.

„Itt az idő véget vetni az öldöklésnek és itt az idő az azonnali tűzszünetre az orosz-ukrán háborúban” – közölte a múlt szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter, egyúttal bejelentette, hogy az Egyesült Államok büntetőintézkedéseket léptet életbe Oroszország két legnagyobb kőolajcége, az orosz hadigépezet fő támogatójának számító Rosznyefty és a Lukoil ellen. A budapesti Trump–Putyin-csúcstalálkozó elhalasztása után ez már a második világos jelzés, hogy az amerikaiaknak elegük van az orosz időhúzásból.

Az amerikai kérés, hogy a szövetségesek is vessenek ki szankciókat az orosz olajcégekre, elég érzékenyen érintheti azt a Magyarországot, amelynek a nevében az Orbán-kormány ragaszkodik a Vlagyimir Putyin által biztosított energiahordozókhoz. Orbán Viktor hétfőn közölte, hogy Donald Trump hibát követett el az oroszokat sújtó szankciókkal, ezért a jövő hét második felében az Egyesült Államokba utazik, hogy rávegye az amerikai elnököt azok visszavonására.