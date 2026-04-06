Hétfőn kora reggel az Artemis II elérte azt a régiót, amely már a Hold gravitációs mezőjébe esik, vagyis már égi kísérőnk vonzása hatása alatt van.
A NASA célja, hogy az évtized második felében újra emberek szálljanak le a Holdon.
A NASA új Orion űrhajója az első - egyelőre emberek nélküli - Hold körüli próbarepülésére a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Energiatudományi Kutatóközpontjának (EK) sugárzásmérő detektorait is magával viszi.
Az Airbus repülőgépgyártó brémai üzemében elkészült az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Orion űrhajójának kiszolgáló egysége, amelyet a mérnökök intenzív tesztelésnek vetettek alá - írta az MTI az Európai Űrügynökség (ESA) híradása alapján.
A csütörtöki halasztást követően, tegnap sikeres tesztrepülésen vett részt a NASA Orion űrhajója, amely még utas nélkül, műszerekkel felszerelve bizonyította, hogy alkalmas emberek hosszú távú űrutaztatására. A NASA ezzel az járművel akar embereket juttatni 2025-ben előbb egy aszteroidára, aztán 2030-ban a Marsra.
Az előzetes terveknek megfelelően, közép-európai idő szerint fél hatkor leereszkedett a Csendes-óceánba az Orion űrkapszula, amelyet a Marsra szállásra fejleszt az Egyesült Államok.