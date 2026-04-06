Sikeresen repült az Orion

A csütörtöki halasztást követően, tegnap sikeres tesztrepülésen vett részt a NASA Orion űrhajója, amely még utas nélkül, műszerekkel felszerelve bizonyította, hogy alkalmas emberek hosszú távú űrutaztatására. A NASA ezzel az járművel akar embereket juttatni 2025-ben előbb egy aszteroidára, aztán 2030-ban a Marsra.