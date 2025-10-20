Orosz Bernadett: Korábban a Fideszre szavaztam, de amikor majdnem halálra vert a volt párom, rájöttem, hogy itt nem az áldozatokat védik

Varga Judit volt igazságügyi miniszter a Hajdú Péternek adott interjújában hosszasan beszélt a lelki bántalmazásról, és arról, hogy a gyerekeik mit éltek át. El tudja képzelni, hogy az én gyerekeim mit éltek át, amikor meglátták a felismerhetetlenségig szétvert arcom? – firtatja a 2019-ben brutálisan megvert hatgyermekes nő, aki képviselőjelöltjeként indul a június 9-i önkormányzati választáson.