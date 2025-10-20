A parlament Mentelmi bizottsága leszavazta a fellebbezését azután, hogy Kövér László elvette egyhavi fizetését.
Varga Judit volt igazságügyi miniszter a Hajdú Péternek adott interjújában hosszasan beszélt a lelki bántalmazásról, és arról, hogy a gyerekeik mit éltek át. El tudja képzelni, hogy az én gyerekeim mit éltek át, amikor meglátták a felismerhetetlenségig szétvert arcom? – firtatja a 2019-ben brutálisan megvert hatgyermekes nő, aki képviselőjelöltjeként indul a június 9-i önkormányzati választáson.
A férfit összesen három olyan bántalmazással vádolták meg, amelynek az áldozata az akkori barátnője volt. Az előkészítő ülésen az ügyészség azt kérte, beismerés esetén ítéljék három és fél év börtönre.
A nő szerint az ügyvéd ugyanazt a magatartást tanúsítja, mint a volt párja.
2019 novemberében emelt vádat a Nógrád Megyei Főügyészség azzal az 54 éves férfival szemben, aki bujáki honvéd üdülőben tartott rendezvényen összeverte Orosz Bernadettet.
Az egykori alezredes kezdeményezte a tárgyalás elnapolását, noha ő indította az eljárást.
A súlyos testi sérti sértéssel gyanúsított férfi úgy érzi, sérültek személyiségi jogai, becsületsértés miatt perel.