Szabó Tímea: Kaleta Gábor 540 ezer forint büntetést kapott 19 ezer pedofil kép birtoklásáért, én 2 millió forintot egy bántalmazott nő fotójának felmutatásáért

büntetés;Szabó Tímea;Orosz Bernadett;

2025-10-20 22:21:00 CEST

A parlament Mentelmi bizottsága leszavazta a fellebbezését azután, hogy Kövér László elvette egyhavi fizetését.

„Marad Kövér László rám kiszabott büntetése: a parlament Mentelmi bizottsága ma leszavazta a fellebbezésemet azután, hogy a házelnök elvette egyhavi fizetésemet Orosz Bernadett fotójának felmutatása miatt” – közölte Szabó Tímea hétfőn a Facebook-oldalán.

A Párbeszéd–Zöldek országgyűlési képviselője posztjában azt írta: „A Mentelmi bizottság 3 igen – 3 nem arányban szavazott a büntetésem visszavonásáról, azaz a szabályok értelmében nem kapott többséget a fellebbezésem.”

Majd azzal folytatta: „Az első foknak számító Mentelmi bizottság tárgyalásán elmondtam, hogy Orosz Bernadett fotójának felmutatása szorosan kapcsolódott a tárgyhoz, hiszen az Igazságügyi bizottságban épp a nők elleni erőszak visszaszorításáról szóló javaslatomat ismertettem, amit legutóbb pont Orosz Bernadett bántalmazója büntetésének enyhítése miatt nyújtottam be.

A papírt egyébként 40 másodpercig mutattam fel, ami nyilván nem jelentett veszélyt senkire, és amivel nem zavartam az ülést. Mégis egy egész havi fizetésemet elvették, mert be kellett volna jelentenem a »szemléltetést«.”

Szabó Tímea bejegyzésében rámutatott: amíg Kaleta Gábor 540 ezer forint büntetést kapott 19 ezer pedofil képért, addig őt kétmillióra büntetik egy bántalmazott nő fotójának felmutatásáért. „Megyek tovább »másodfokra«, ami a fideszes parlamenti kétharmadot jelenti, úgyhogy sok remény ott sincs, de természetesen a végső döntést a strasbourgi bíróságtól várom majd, ahol biztos vagyok abban, hogy nem hagyják szó nélkül a büntetés kiszabását és brutálisan aránytalan mértékét” – közölte az ellenzéki politikus.