Volodimir Zelenszkij: fenn kell tartani a Moszkvára helyezett nyomást

Az ukrán elnök beszámolója szerint Oroszország „fokozta az ukrajnai települések elleni légi terrort és az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat”, szombaton Kosztyantinyivkában egy templomban egy gyerek is meghalt az orosz csapások következtében.