Az ukrán elnök beszámolója szerint Oroszország „fokozta az ukrajnai települések elleni légi terrort és az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat”, szombaton Kosztyantinyivkában egy templomban egy gyerek is meghalt az orosz csapások következtében.
A Kreml egy hónapon belül már másodszor jelzi, hogy neheztel az Orbán-kormányra.
A jelek szerint a rezsim nem szeretné, ha a politikus rövid időn belül szabadlábra kerülne.
A Covid-19 elleni Szputnyik V vakcina megjelenése után már több országban is felmerült az ötlet, hogy csoportokat kellene szervezni a védőoltás oroszországi beadatására.
Nemzetközi jogi aggályokra hivatkozva ismételten bírálta pénteken az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet ellen Szíria területén, amerikai irányítással végrehajtott légicsapásokat Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, hangsúlyozva, hogy azokhoz meg kellett volna szerezni Damaszkusz jóváhagyását.
A moszkvai városi bíróság 18 évi börtönbüntetést szabott ki egy ideológiai alapon gyilkoló orosz nacionalista szervezet egyik vezetőjére szerdán.