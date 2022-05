Csak a szokásos: Navalnij ellen újabb büntetőper indult

nepszava.hu;

Oroszroszág;Alekszej Navalnij;

2022-05-31 18:08:00

A jelek szerint a rezsim nem szeretné, ha a politikus rövid időn belül szabadlábra kerülne.

Ismét egy újabb ügyben emeltek vádat Vlagyimir Putyin leghangosabb kritikusa, Alekszej Navalnij ellen - írja a Sky News.

A politikai okokból raboskodó ellenzéki politikus akár 15 évet is kaphat. Mint Twitteren írta, a hatóságok szerint szélsőséges csoportot hozott létre, hogy gyűlöletet szítson a hivatalnokok és az oligarchák ellen. „Plusz amikor börtönbe zártak, emiatt elégetlenkedni merészeltem (én buta), valamint tüntetni hívtam az embereket” - fogalmazott.

A rezsim újabb lépését pedig maró gúnnyal ekképp kommentálta:

Alekszej Navalnijt 2021 januárjában tartóztatták le, miután visszatért Oroszországba berlini kezeléséből. Oda azért került, mert a Kreml titkosszolgálata a Novicsok nevű idegméreggel szerette volna megölni. Márciusban kilenc év börtönbüntetésre ítélték, már akkor, amikor két és fél éves elzárását töltötte egy Moszkva közeli börtöntáborban.

A politikus sajtótitkára egyébként márciusban interjút adott lapunknak. Kira Jarmis ebben azt mondta, biztos benne, hogy Putyin nem éli túl azt, ami most folyik.

1/6 Well, what do I know? Maybe Putin doesn't hate me, maybe he secretly adores me. That's why he wants me to be hidden in an underground bunker, guarded by reliable people, just like himself.