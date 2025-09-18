A tavasszal működését elsősorban anyagi okok miatt felfüggesztő társulat kétszintes mulatójában lesz színház és kávézó is. Egy olyan helyet terveznek, ahol a kultúra találkozik a szórakozással.
Az Őrült Nők Ketrece előadásaival nyitja meg a 2016/2017. színházi évadát a Kultúrbrigád. Az Alföldi Róbert rendezte, Stohl András és Hevér Gábor főszereplésével játszott népszerű musical már augusztus végén is egymás után háromszor kerül színpadra az Átriumban, immár túl a 120. előadásán.
Személyesen vitte el a szatmári Nagyecsedre és a kárpátaljai Váriba a Kultúrbrigád stábja, az Ökumenikus Segélyszervezet és Józan László (képünkön) az adományokat, amelyeket Az Őrült Nők Ketrece századik előadása alkalmából bemutatott fotókiállítás képeinek elárverezéséből tudtak megvásárolni.
Az Őrült Nők Ketrece 100. előadása alkalmából bemutatott fotókiállítás fényképei közül nyolcat árverésre bocsátanak. A bevételt – a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat segítségével – az előadásban váltásban Jacob szerepét játszó színészek, Józan László és Fehér Tibor szülőfaluja (Vári, illetve Nagyecsed) környéke nélkülözőinek támogatására fordítják.
Kiszolgáltatott emberekről, elaljasult diktatúráról, ki-és bevándorlókról, gyilkos gyűlöletről az idei, már pénteken kezdődő szezonban is várhatók előadások. Változatlanul tombol azonban majd a „remény színháza”, ami hasonlatosan az állami médiához, búfelejtően azt hirdeti, hogy ez szinte a világok legjobbika.