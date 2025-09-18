Párbeszéd zárt ajtók mögött

Kiszolgáltatott emberekről, elaljasult diktatúráról, ki-és bevándorlókról, gyilkos gyűlöletről az idei, már pénteken kezdődő szezonban is várhatók előadások. Változatlanul tombol azonban majd a „remény színháza”, ami hasonlatosan az állami médiához, búfelejtően azt hirdeti, hogy ez szinte a világok legjobbika.