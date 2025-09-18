Mégis dolgozik a Kultúrbrigád, októberben nyílik a Vörös Neon mulatót a Dob utcában

színház;Kultúrbrigád;Őrült Nők Ketrece;kávézó;mulató;

A tavasszal működését elsősorban anyagi okok miatt felfüggesztő társulat kétszintes mulatójában lesz színház és kávézó is. Egy olyan helyet terveznek, ahol a kultúra találkozik a szórakozással.

Hivatalosan október 17-én nyitnak a Vörös Neon kapui a Dob utca 1. szám alatt. A program szerint péntekenként a buliké lesz a terep, a szombatokra varietéestet terveznek konferansziéval, dizőzzel, artistákkal, dragekkel, énekesekkel, táncosokkal, lesznek különféle koncertek, filmvetítések, beszélgetős estek – írja a Fidelio. A Vörös Neon az első hetekben hatalmas Grand Opening bulival, egy Az Őrült Nők Ketrece tematikájú estével, a Drag Queen Hungary performanszaival és két koncerttel várja vendégeit a Vörös Neon.

A portál kiemelte, hogy a Kultúrbrigád alapvetően a színházcsinálással foglalkozik, az elmúlt hónapokban azon dolgozik a csapat, hogy létrehozzon egy új és szabad helyet, ahol a kultúra találkozhat a szórakozással. A város közepén, a bulinegyed kapujában létrejövő helyre egyfajta kulturális találkozási pontként tekintenek az alapítók. A kétszintes mulatóban lesz színház és kávézó is. – Nem klasszikus darabokat mutatunk be, hanem egyedi alkalmakat teremtünk meg, amelyek többnyire csupán egyetlen estére szólnak. Persze emellett lesznek benne hagyományosabb, megírt szöveg alapú műsorok, amelyek azonban sokkal érzékenyebben tudnak reagálni életünk történéseire, mint egy klasszikus színdarab – és persze az sincs kizárva – közölte elképzeléseit a Kultúrbrigád.

