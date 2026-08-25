A hagyományőrzésben nincsenek oldalak, mindenki megtalálhatja a helyét, az identitását

Forró, nyári napsütés, süppedő homok, de nem tengerpart. A helyszín, amelyet családok, baráti társaságok választanak nyaralási helyként, Magyarország közepén van. Az alföldi pusztán, amelyen nyolc évszázaddal ezelőtt a korabeli Európa egyik legnagyobb városa terült el, augusztus elején ismét jurták épülnek, és a port száznál több ló patája veri fel. Az Ősök napjára érkezők három napig részesei lehetnek egy olyan közösség életének, akik a hagyományok éltetésére tették fel az életüket. Ezeken a napokon eleink öltözetét és szokásait veszik magukra. Kézművesek, lovas és gyalogos harcosok, csikósok, táltosok, énekmondók, gyermekeiket terelgető családok között vegyülhet el a látogató. Ezt az érzést a bugaci pusztáról hazavisszük hétköznapjainkba. Szükség is van rá.