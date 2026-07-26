A szlovén világbajnok kerékpáros mostani teljesítményével csatlakozott az örökranglista élén állókhoz.
A négyszeres világbajnok és címvédő Lewis Hamilton vasárnap rajt-cél győzelmet aratott a Forma-1-es Francia Nagydíjon, míg legnagyobb riválisa, Sebastian Vettel első körös balesete után ötödikként zárt.
A hazai közönség előtt szereplő Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Brit Nagydíjat, ezzel négypontosra csökkentette lemaradását a világbajnoki pontversenyben élen álló csapattársával, a most műszaki hiba miatt kiálló német Nico Rosberggel szemben.