Tour de France: Tadej Pogačar ötödször nyerte el a sárga trikót

Tour de France;örökranglista;összetett;Tadej Pogacar;

2026-07-26 22:20:00 CEST

A szlovén világbajnok kerékpáros mostani teljesítményével csatlakozott az örökranglista élén állókhoz.

A szlovén Tadej Pogacar sorozatban harmadszor, pályafutása során ötödször nyerte meg az összetettet a Tour de France országúti kerékpáros körversenyen, amelynek izgalmas vasárnapi záróetapján a holland Mathieu van der Poel győzött. A Bordeaux körüli erdőtüzek nyomán az eredetileg a 21. szakaszra kirendelt rendvédelem tagjainak egy részét átcsoportosították, így a táv 133 kilométerről 89 kilométerre rövidült, az eredeti rajtvárosból, Thoiryból buszokkal vitték át a kerékpárosokat Párizsba. Ezáltal a szokásosnál kevesebb idő jutott az utolsó etap elejét hagyományosan jellemző ünneplésre.

A fővárosi körpályában a tavalyi kiírás után ezúttal is helyet kapott a 2024-es olimpián megmászott Montmartre, amelyre most háromszor kaptattak fel a bringások, a befutónak pedig szokás szerint a Champs-Elysées adott otthont. Bő tíz kilométer után már versenytempóban haladt a mezőny, röviddel később az első szökési kísérlettel megindult az igazi küzdelem is. Mivel ekkor már csak alig több mint hetven kilométer volt hátra, senkit nem engedett messzire a mezőny.

Noha nem esett az eső, a vasárnapi záróetapon az összetettre vonatkozó időket az utolsó három körre fordulva, a céltól mintegy 48 kilométerre állapították meg, onnantól már csak a szakaszgyőzelemért ment a harc. Az 1 kilométer hosszú és 6,5 százalék átlagmeredekségű emelkedő utolsó teljesítése után hosszabb táv maradt a célig, mint egy évvel korábban, így kevésbé volt ideális a távoli támadások szempontjából. Ugyanakkor a sárga trikós Pogacar így is szerette volna megnyerni a szakaszt, amelyet tavaly nem tudott. Már az első mászásnál szakadások alakultak ki a nagy tempónál, Pogacar, Van der Poel és a zöld trikós dán Mads Pedersen is az első bolyban tekert, ám a síkon összezárt a mezőny.

Az emelkedő második teljesítésénél csapattársa felvezetéséből Pogacar indult meg, ezt csak Van der Poel bírta ki a kerekén, lejtmenetben az olimpiai bajnok belga Remco Evenepoel, síkon Pedersen zárkózott fel rájuk rövid időn belül. Négyesüket a síkon hosszú üldözéssel utolérte a sprinteréért, Olav Kooijért dolgozó Decathlon. Az utolsó felfelében Van der Poel indult meg Pogacarral a kerekén, előnyük a síkra érve hat másodperc volt egy kisebb csoport és 15 másodperc a mezőny előtt.

A célig hátralevő kilenc kilométeren kettősük nagyot harcolt, két és fél kilométerrel a vége előtt még tíz másodperc előnyük volt az izgalmas végjátékban. Pogacar a záró fél kilométerre elfáradt és leszakadt, és bár nagyon jött a mezőny, Van der Poel az utolsó energiamorzsáit előhúzva kitartott, ezzel idei második, pályafutása negyedik Tour-szakaszát nyerte. Csapattársa, a belga Jasper Philipsen bejött másodiknak, és Pedersen ért célba harmadikként, és egy bukás is történt a sprint során.

Azzal, hogy a szlovén világbajnok, Pogacar ismét sárga trikóban ünnepelhetett Párizsban, csatlakozott az örökrangsor élén öt sikerrel álló francia Jacques Anquetil, belga Eddy Merckx, francia Bernard Hinault és a spanyol Miguel Induráin mellé. (Az amerikai Lance Armstrongot doppingolás miatt utólag megfosztották hét elsőségétől.) Második Evenepoel lett, aki 2022-ben megnyerte a Vueltát. A harmadik helyet pedig Pogacar mexikói csapattársa, Isaac del Toro szerezte meg, aki ezzel a legjobb fiatalként fehér trikósként zárt. A franciák 19 éves ígérete, Paul Seixas pályafutása első háromhetesén negyedik lett, megelőzve honfitársát, Lenny Martinezt. Így bár a legjobb ötben zárt két hazai bringás is, a világ legismertebb kerékpárversenyének legutóbbi francia győztese változatlanul Bernard Hinault volt 1985-ben, és Romain Bardet 2017-es harmadik helye óta dobogóra sem állhatott hazai versenyző.

A pontverseny zöld trikóját Pedersen viheti haza, ezzel a hatodik olyan kerékpáros lett, aki mindhárom háromhetes viadalon a pontverseny élén zárt pályafutása során. A hegyi kategória legjobbjaként a pöttyös trikót az ecuadori olimpiai bajnok, a 2019-ben Giro d'Italiát nyert Richard Carapaz (EF Education-Easypost) érdemelte ki, ő kapta a legaktívabb versenyző díját is. A csapatversenyt a Lidl-Trek zárta az élen. A Movistar portugál versenyzője, Nelson Oliveira lett a sportág történetében az első, aki pályafutása 24 Grand Tour-versenyét kivétel nélkül befejezte.

Eredmények:

21. szakasz, Párizs-Párizs, Champs-Elysées, 89 km:

1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Premier Tech) 1:58:49 óra

2. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Premier Tech) azonos idővel

3. Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) a. i.

Az összetett végeredménye:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates-XRG) 73:56:26 óra

2. Remco Evenepoel (belga, Red Bull-BORA-hansgrohe) 6:26 perc hátrány

3. Isaac del Toro (mexikói, UAE Emirates-XRG) 9:42 p h.

4. Paul Seixas (francia, Decathlon CMA CGM) 11:56 p h.

5. Lenny Martinez (francia, Bahrain Victorious) 13:02 p h.

6. Mattias Skjelmose (dán, Lidl-Trek) 14:59 p h.

Az országúti kerékpársport legendás belga alakja, Eddy Merckx szerint Tadej Pogacar hamarosan meg fogja dönteni az összetett győzelmek csúcsát a Tour de France-on, és véleménye szerint a szlovén világbajnok lehet a sportág történetében az, aki egy naptári éven belül mindhárom háromhetes körversenyt megnyeri.