Lépéskényszerben a magyar kormány

A menekültválság nyomán Németország ideiglenesen ismét határellenőrzést vezet be - jelentette be vasárnap esti, rendkívüli nyilatkozatában Thomas de Maiziere német belügyminiszter Berlinben, a döntést Ausztria is megerősítette. Orbán Viktor üdvözölte a keleti és a déli határának ellenőrzését, Szijjártó pedig azt kezdeményezte, hogy az Európai Unióval együtt védjük meg Görögország határait. A német döntés következtében Ausztria és Németország között leállt a vonatközlekedés, vasárnap késő este pedig riadót rendeltek el négy megyei főkapitányságon és a Készenléti Rendőrségen.