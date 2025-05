Lemond Rupert Murdoch, aki idősebbik fiának engedi át médiavállalatainak irányítását

A 92 éves médiamágnás szerint ő is és a cégei is jó állapotban vannak, eddig is hírekkel és ötletekkel foglalkozott, ezt teszi majd ezután is. Ugyanakkor a hírek szerint egy hét múlva a Murdoch-dinasztiáról jelenik meg egy „leleplező” könyv.