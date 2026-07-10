Az erről szóló jogszabályt a floridai kormányzó a közelmúltban írta alá annak elismeréseként, hogy a hivatalban lévő elnök szoros szálakkal kötődik a térséghez.
Palm Beach lakosainak elegük van az elnöki látogatásokból. Amióta Donald Trump Mar-a-Lago-i rezidenciájából egyfajta „téli Fehér Ház” lett, s az amerikai elnök minden hétvégén ott golfozik, a helybelieknek nincs nyugalmuk. Állandó a repülőgépzaj, biztonsági emberek zárják le az utakat, s nagy a tömeg, hiszen a Trump mellett és ellene tüntetők egyaránt rendre felvonulnak. (Míg Trump tavaly megállás nélkül bírálta elődjét, Barack Obamát, hogy túl sokat golfozik, mostanság nem talál benne semmi kivetnivalót, hogy ezzel tölti a szabadidejét.)
A tragikus baleset a floridai Palm Beach állatkertjében történt. A tizenhárom éves maláj tigris váratlanul támadta meg a női gondozót. A 38 éves Stacey Konwiser mellesleg az állatkert egyik vezető kutatója volt.