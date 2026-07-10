Palm Beach besokallt Trump víkendjeitől

Palm Beach lakosainak elegük van az elnöki látogatásokból. Amióta Donald Trump Mar-a-Lago-i rezidenciájából egyfajta „téli Fehér Ház” lett, s az amerikai elnök minden hétvégén ott golfozik, a helybelieknek nincs nyugalmuk. Állandó a repülőgépzaj, biztonsági emberek zárják le az utakat, s nagy a tömeg, hiszen a Trump mellett és ellene tüntetők egyaránt rendre felvonulnak. (Míg Trump tavaly megállás nélkül bírálta elődjét, Barack Obamát, hogy túl sokat golfozik, mostanság nem talál benne semmi kivetnivalót, hogy ezzel tölti a szabadidejét.)