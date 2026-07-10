Ezentúl Donald Trump nevét viseli a Palm Beach-i nemzetközi repülőtér

Hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli csütörtöktől a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere.
A dél-floridai légiközlekedési csomópont aszfaltján az új név alatt
a Trump-vállalat, és Donald Trump személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először, helyi idő szerint csütörtökön kora reggel, fedélzetén az elnök két idősebb fiával.
Eric Trump az eseménnyel kapcsolatban úgy nyilatkozott: nem akarta hagyni, hogy az új nevet viselő repülőtéren egy teherszállító gép legyen az első, amely földet ér.
A korábban Palm Beach Nemzetközi Repülőtér nevet viselő légikikötő átkereszteléséről szóló jogszabályt Ron DeSantis floridai kormányzó a közelmúltban írta alá annak elismeréseként, hogy a hivatalban lévő elnök szoros szálakkal kötődik a térséghez.
Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől.Lekerült Donald Trump neve a washingtoni Kennedy KözpontrólDonald Trump arcképével ellátott útleveleket bocsát ki az Egyesült ÁllamokMegjelent az amerikai elnök arcképével ellátott Trump Aranykártya, ami egymillió dollárért nyitja meg az utat az állampolgárság gyors megszerzése felé