PamKutya-kvadrupla, avagy így etesd a népszerűségedet

Magyarország;koncert;népszerűség;PamKutya;influenszer;

2025-09-24 10:00:00 CEST

A 2010-es évek elején főként a zeneparódiával a YouTube-on óriási sikert arató PamKutya (Osbáth Norbert és Osbáth Márk) 2026 márciusában három (!) telt házas koncertet fog adni az MVM Dome-ban, de már a negyediket is bejelentette. A testvérpár rögtön egy több mint 15 ezres közönség előtt lép fel életében először (aztán még háromszor), ezt pedig a Z generáció fontos mérföldkövének köszönheti igazán. Nem zenészek, életükben először lépnek fel, a koncertjeik mégis nagyobbat szólnak Azahriah triplázásánál.

Igencsak mozgalmas nyáron van túl a magyar könnyűzenei ipar, amely idén az eddigieknél nagyobb visszhangot kapott. Ennek a fő mozgatórugója az volt, hogy egyre többen szólaltak fel és jelezték elégedetlenségüket a jelenlegi magyar kormány felé. Volt, aki ezt dal formátumában (Mehringer Marci, ByeAlex és a slepp, Majka), volt, aki színpadi gesztussal mutatta meg (a Punnany Massif Népszabadságos pólót, a Margaret Island szivárványos zászlót csempészett bele a tusványosi fellépésébe), Krúbi pedig a Budapest Parkos koncertjén Orbán Viktorról tartott egy rövid monológot, aminek a legerősebb mondata ez volt: „amikor felakasztjuk, küldök a pocakjára gyógypuszit”.

A politikai üzengetések nagy rivaldafényben úszhattak, a háttérben azonban megjelent egy olyan jelenség, ami végül a YouTube-on befutott PamKutya (Osbáth Norbert és Osbáth Márk) életében hozott olyan elképesztő mérföldkövet, amit épp ésszel nehéz megmagyarázni. A főként zeneparódiáival hatalmas ismertséget szerző testvérek 2026. március 13-án élő koncertet fognak adni, életükben először, rögtön a nagyjából 15 ezer koncertlátogató befogadására képes MVM Dome-ban.

Soha ekkora érdeklődést nem tapasztaltak

A jegyértékesítés szeptember 17-én 14 órától indult, az összes jegy kevesebb mint egy óra (!) alatt elfogyott, úgy, hogy a koncertet szervező Supermanagement ekkora érdeklődést még nem tapasztalt a honlapján soha. Azóta további két koncertet hirdettek meg, amelyek szintén kevesebb mint egy óra alatt telt házasak lettek. A páros azonban nem áll meg, március 17-re a negyedik fellépést hirdette meg, amivel felülmúlták Azahriah 2024-es triplázását a Puskás Arénában.

Bár hivatalos adat egyelőre nem jött ki arról, hogy egy megtöltött MVM Dome mennyi jegybevételt generál az influenszereknek, az biztosnak látszik, hogy egy koncert több mint 200 millió forintot termel a jegyeladásokból, amennyiben a negyedik MVM is sold out lesz (szinte biztosan az lesz, mert még mindig rengetegen panaszkodnak, hogy nem jutottak jegyhez), a „PamKutya-kvadrupla” minimum 800 millió forintot hoz a konyhára a jegyekből.

Egyszerű, nagyszerű

A történet maga abszurdnak tűnik, pedig az esemény miértje nem szokatlan, csupán újkeletű. Pamkutya az első videóját 2010 augusztusában töltötte fel a YouTube-ra, ahol a testvérpár kutyája, Pam volt a főszereplő, a rövid, nagyjából két perces videók mindig egy-egy humoros sztorit, szituációt mutattak be, Pamot (illetve a másik főszereplőt, Csirkét) pedig szinkronhanggal szólaltatták meg. Az egyszerű, de nagyszerű videók hamar sikert arattak, és szépen lassan egyre több látszott Norbertből és Márkból is. A történet viszont kapott egy csavart: a páros hosszú évekig titkolta a valódi nevét, illetve az arcukat sem szerették volna megmutatni. Norbert volt „Béla”, Márk pedig „Pista”, az összes videóban napszemüvegben szerepeltek.

„Béla” emellett nem tudott megszabadulni a rikító, narancssárga téli kabátjától sem, ami szintén hamar ikonikus jelenséggé vált a YouTube-on.

A rövid, humoros videók már akkor népszerűséget hoztak a két srácnak, ám az igazi áttörés 2011. augusztus 24-én következett be, amikor Osbáthék elkészítették az első zeneparódiájukat, amihez az akkor még rendkívül népszerű, korábbi ValóVilág 4 szereplő, Young G (VV Béci), „A legnagyobb” című slágerét vették alapul. A klip világa nagyon hasonló az eredetihez, a fő téma azonban az elmúló celebség lett. A Young G szerepébe bújt „Béla” azon aggódik, hogy hamarosan kezdődik az új ValóVilág, ezt követően az emberek el fogják felejteni, de ő nem szeretne dolgozni, szívesen maradna celeb. „Pista” Fluor szerepébe bújva, a Mizut alapul véve próbálja motiválni zenésztársát, hogy ne adja fel, „majd mondok egy-két trükköt és nyerhet Viva Comet-gálát.”

A videó hatalmasat tarolt a YouTube-on, és olyan számokat hozott (ma már több mint ötmillióan látták), hogy Osbáthék számára egyértelművé vált, mi a siker tuti receptje.

„Ne facebookozzál, nyaraljál!”

Később érkezett a Flo Rida és a Majka paródia, de próbálkoztak saját alkotással (Őszinte rapper). PamKutya zeneparódiái mindig valamilyen témára épültek (a Gangnam Style opusz a túlzott Facebook-használatról, a Dark Horse a BKV-bliccelésről szólt), ami rendszeresen humoros (olykor-olykor mondanivalóval rendelkező), a magyar YouTube-on pedig szinte egyedülállóan innovatív tartalomnak számított. A sikeres recept másik fő hozzávalóját, nem megbántva a testvérpárt, de a pocsék énektudásuk adta. Főként „Bélánál” érződött, hogy borzasztóan hamis, és a ritmussal is hadilábon áll, azonban, mint parodisták, ez inkább hozzáadott a produkció értékéhez, mint elvett. (Később aztán egyre ügyesebben mozogtak a zenei téren, korábban „Béla” el is mondta, hogy járt énektanárhoz annak érdekében, hogy ne legyen ennyire képzetlen a hangja).

Leghallgatottabb zeneparódiájuk Luis Fonsi Despacitója lett, ami ma már több mint 47 millió (!) megtekintésnél tart (a téma itt a kegyetlen közúti bírságolás volt). Közben persze a csatorna arra is figyelt, hogy ne ragadjon le egy műfajnál. A humoros kisfilmek továbbra is maradtak, érkeztek „Hogyan készült?”-videók (elsősorban a zeneparódiákhoz), kérdezz-felelek-videók, ahol jobban tudtak interaktálni a közönségükkel. De vlogoltak a 2016-os labdarúgó Európa-bajnokságról, Londonban találkoztak Ryan Reynoldsszal és kollaboráltak az akkori vezető magyar könnyűzenészekkel (Wellhello, Halott Pénz) is. Az internetes trendérzékenysége egészen kiváló a duónak, emellett viszont a kabátokkal, napszemüveggel, egész megjelenésükkel egy végtelenül szerethető képet alakítottak ki magukról. Ők nem valamilyen ügynökség által kreált influenszerek, nem is a hírnév miatt csináltak videókat, egyszerűen tényleg csak jól érzik magukat és szórakoztatni szeretnének.

Most már jöjjön a biznisz

2019-ben a Pamutya lett a második magyar YouTube-csatorna (Dancsó Péter Videomániája után), ami átlépte az egymillió feliratkozót. Az egyre komplexebb tartalmakat gyártó páros először 2017-ben érezte úgy, hogy valami drasztikus újításra van szükségük, és a Despacito klipjében először váltak meg az ikonikus kabátjaiktól, amit anno azzal indokoltak, hogy most már minden humorforrásuk kimerült a kabátokban, itt az ideje újítani, miután a ruhadarabok már inkább hátrányok voltak, mint előnyök (a kabátokat annyira komolyan vették, hogy anno Reynoldsszal is így találkoztak).

Öt évvel ezelőtt még gurítottak egy óriásit a saját gyártású zenéjükkel, az Aranybulával, utána azonban inkább komolyodni szerettek volna és inkább az ismeretterjesztő irányt célozták meg a csatornáikkal. Később a saját nevüket is felvállalták, majd négy évvel ezelőtt az is megtörtént, ami korábban elképzelhetetlen volt, a testvérpár korábban bár nagyon szerette volna óvni a magánéletét, de 2021-ben megváltak a napszemüvegüktől is, és immáron teljesen egészükben mutatták saját magukat.

A közösségi média öles léptékű felemelkedése a PamKutyát is magával ragadta.

A csatorna azóta is követi az ismeretterjesztős, informatív, vlogos irányt, Béla is Pista helyett ma már Norbert és Márk létezik, akik profi influenszerré avanzsálódtak, olyan hatalmas multicégekkel dolgoztak együtt, mint a Samsung, a Coca Cola vagy a McDonald’s. Ma már tudatosan figyelnek arra, hogy minél eladhatóbbá tegyék magukat és algoritmust kedvelő családbarát tartalmakat gyártsanak. Ez a folyamat éppen a másik internetes óriásnak, Dancsó Péternek nem tetszett, aki szűk egy éve több videóban is odaszúrt a testvérpárnak, mondván, ma már csupán élő hirdetőtáblák lettek az interneten. Ezekre a kritikákra Norbert és Márk külön-külön is reagált, és igyekeztek a lehető legkulturáltabban válaszolni a youtuber pikírt megjegyzéseire.

Nosztalgiázik a Z-generáció

Az utolsó bekezdés alapján sokan gondolhatják, hogy a PamKutya-koncert az egyre dörzsöltebb üzletemberekké váló páros gondolata volt, ez azonban súlyos tévedés. PamKutyáékat nagyjából fél évvel ezelőtt, a közösségi média (főként a TikTok) Z-generációs korosztálya hergelte bele eddig a szituációig. A fent pedzegetett válasz pedig itt érkezik: a nagyjából 1994 és 2009 közötti generáció (Z) először az életében nosztalgiázni kezdett, és eljutott arra a pontra, amikor már van annyi élettapasztalata, hogy valamire azt mondja: „ez retró”.

Bármennyire megmosolyogtatóan hangozhat ez az idősebb korosztályok számára, a PamKutya retró. Legalábbis a korai zeneparódiák mindenképp, 14 év telt el a Young G-klip óta. A PamKutya videóin felnőtt egy generáció.

Ez történt ebben az évben Fluorral is, akitől hirtelen követelni kezdték az emberek, hogy adjon olyan koncertet, ahol a Wellhello helyett csak a régi számait (Mizu, Lájk, Halenda, az a bizonyos gránát) játssza. Fluor pedig nem sokat tétlenkedett, idén decemberben telt házas Akvárium bulija, jövő nyáron pedig Budapest Parkos koncertje lesz, ahol a régi slágereit játssza a zömében nosztalgiára vágyó fiataloknak. Kitekintve a nagyvilágra, hasonló történt Armando Christian Pérezzel, művésznevén Pitbullal, aki szerte a világon adott telházas koncerteket idén annak ellenére, hogy már évek óta nem igazán aktív előadó. A 2000-es évek végétől a 2010-es évek végéig taroló férfi mégis azzal találta szembe magát, hogy minden koncertjén több ezer, kopasz fejfedőt (ezzel az rappert utánozva) viselő fiatal felnőtt tombol a legnagyobb slágereire.

Illetve még egy gondolat erejéig visszakanyarodva Osbáthékra: a családbarát tartalmaik miatt nemcsak a Z-generáció, hanem a mostani gyerekek is kedvelik őket, emiatt várhatóan a koncerteken kissé hibrid módon egyszerre lesz jelen a nosztalgiázó Z-generáció, az Alfa-generáció és az utóbbiakra vigyázó X/Y-generációs szülők.

A PamKutya először a nyáron a közösségi médiában szerette volna felmérni az igényeket arra, hogy tényleg komolyan akarnak-e az emberek koncertet, vagy ez csak egy mém, az ott érkezett reakciók után azonban biztossá vált, valamit tenniük kell. Norberték biztosra mentek, és azzal a Supermanagementtel kezdtél el megszervezni a fellépést, amely többek között Azahriah, Desh, a Wellhello és a Carson Coma pályáját is egyengeti. Arra azonban talán senki nem gondolt, hogy a szeptember 17-i jegyértékesítés során kevesebb mint egy óra alatt minden jegy gazdára talál, a hatalmas érdeklődés miatt pedig négy koncertet fog adni az MVM Dome-ban PamKutya. A koncerthez fontos adalék, hogy PamKutya előzenekara a szintén youtuber, JustVidman (Kiss Tamás) lesz (814 ezer feliratkozó), aki hasonlóan Osbáthék idejében kezdett el videókat készíteni (animációs, humoros és ismeretterjesztő videókat), valamint szintén nincs túl sok köze magához a zenéhez.

Úgy tetszik, Azahriah tavalyi, triplázós (egymást követő három napon lépett fel) Puskás Arénás koncertjeit felhajtásban és meghökkenésben is túlszárnyalni látszik a PamKutya.