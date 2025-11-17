Búsak a paradicsomtermesztők, a paprikások örülnek

Az év a kedvező időjárási viszonyok ellenére sem indult jól a paradicsomtermesztőknek, az árak estek és április végére nehezen értékesíthetővé vált a termés, az export elenyésző mennyiségű, az importtal azonban szinte egész évben versenyeznie kell a hazai termelőknek a piacon - áll a növényvédőszerek és vetőmagvak forgalmazásával foglalkozó Syngenta Kft. MTI-hez eljuttatott legfrissebb ágazati elemzésében.