Az árrésstop kiterjesztése a paprika és a paradicsom kereskedelmére a téli időszakban akár kedvező változásokat is hozhat, hosszú távon viszont a 10 százalékos „rés” nem fenntartható.
Az év a kedvező időjárási viszonyok ellenére sem indult jól a paradicsomtermesztőknek, az árak estek és április végére nehezen értékesíthetővé vált a termés, az export elenyésző mennyiségű, az importtal azonban szinte egész évben versenyeznie kell a hazai termelőknek a piacon - áll a növényvédőszerek és vetőmagvak forgalmazásával foglalkozó Syngenta Kft. MTI-hez eljuttatott legfrissebb ágazati elemzésében.