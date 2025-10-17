Hányadik század, csókolom? - Párbajra hívták Porosenkót

Párbajra hívta az ukrán államfőt nyílt levélben Ihor Plotnickij, a luhanszki szakadárok vezetője, hogy "véget vessenek a háborúnak" Délkelet-Ukrajnában, Kijevben pedig úgy reagáltak erre, hogy a harcias oroszbarát politikusnak a bírósággal kellene párviadalra kiállnia.