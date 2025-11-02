Vádhatóság előtt Sarkozy túlszámlázási ügye

Előzetes eljárást indított március 5-én a párizsi ügyészség Nicolas Sarkozy volt államfő 2012-es elnökválasztási kampányának állítólagos túlszámlázása ügyében - erősítette meg csütörtökön a vádhatóság a Le Monde című napilap értesülését. Az ügyészség pénz- és adóügyi szabálysértések és korrupció elleni részlege egy sajtóértesülés alapján hűtlen kezelés és bizalommal való visszaélés gyanújával rendelt el vizsgálatot.