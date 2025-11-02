A párizsi ügyész szerint kisstílű, piti rablók és nem profi bűnözők voltak a Louvre fosztogatói

bűnözők;amatőr;Louvre;műkincsrablás;párizsi ügyészség;

Ahogy a francia vádhatóság vezetője jellemezte, nem az az Ocean's Eleven-filmek profijai rabolták ki a világhírű múzeumot. Az ékszereket és egy rablót még mindig keresnek.

A párizsi Louvre-ból pitiánerek, nem pedig a szervezett bűnözők raboltak el ékszereket – idézte a Reuters vasárnap Laure Beccuau párizsi ügyész beszámolóját. A francia vádhatóság vezetője szerint a négy feltételezett tolvaj közül hármat már letartóztattak, de az ékszerek pedig továbbra sem kerültek elő. – Profiljuk nem az Ocean's Eleven-stílusú profi gengszterekre, hanem Párizs nehéz helyzetben lévő északi külvárosainak kisstílű bűnözőire hasonlít – összegezték a nyomozás állását a hatóságok.

Az ügyben eddig négy embert tartóztattak le, de mint kiderült, a két héttel ezelőtt rablást kivitelező feltételezett négy személy közül egyet még keresnek. Az ügyész közölte, hogy a gyanúsítottak egyértelműen helyiek, swzinte mindannyian a szegénynek számító párizsi elővárosban, Seine-Saint-Denis-ben élnek – mondta a FranceInfo rádiónak nyilatkozatában. Amatőrizmusukra utal, hogy menekülés közben elvesztették III. Napóleon feleségének 12 milliárd forint értékűre tehető koronáját.

A francia rendőrség korábban két személyt tartóztatott le, egy 34 éves algériai férfit, aki 2010 óta Franciaországban él, és akit a rendőrség akkor fogott el, amikor egy Algériába tartó járatra próbált felszállni, valamint egy 39 éves férfit, akit már bírósági felügyelet alatt tartanak lopás miatt. Mindketten Aubervilliers-ben, Párizs északi részén élnek, és részben elismerték érintettségüket a rablásban. További két gyanúsítottat, egy 37 éves férfit és egy 38 éves nőt október 29-én tartóztattak le, de mindketten tagadják a rablásban való részvételüket. Az ügyészség még szombaton azt közölte, hogy vádemelés nélkül szabadon engedtek három embert, akiket a házaspárral együtt vettek őrizetbe. Laure Beccuau vasárnap, amikor a keresett bűnözőről kérdezték, azt mondta, hogy nem zárható ki, hogy az elkövetőknek további bűntársak is vannak.

Mint ismert, az október 19-én, fényes nappal elkövetett rablás helyszínére a maszkot viselő betörők az épületnek a Szajna-parti oldalán, egy emelőkosaras teherautóról egy ablakon keresztül jutottak be. Miután feszítővassal betörték az ablakot és két vitrint, amelyekben az ékszerek voltak, két robogóval távoztak, amelyeket bűntársaik vezettek. Nyolc ékszert – közöttük I. és III. Napóleon feleségének ékszereit – vitték el a koronaékszereket kiállító Apollón-galériából.