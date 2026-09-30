Ha boldogtalan párkapcsolatban élünk, akkor az szívfájdalmat is képes okozni – nem csak lelki értelemben. Az állandó veszekedések alvászavarokhoz vezetnek, amelyek aztán újabb és újabb betegségeket vonnak maguk után. S ráadásául kihat a család többi tagjára is, akik közül nyilvánvalóan a gyerekek sérülnek a legjobban. Testi és lelki problémákat okozva nekik is.
Daniel Glattauer Párterápia című darabjának magyarországi bemutatójával kezdődik pénteken a Szentendrei Teátrum és Nyár, amely augusztus végéig kínál szabadtéri programokat a Duna parti városban. Vasvári Csaba művészeti igazgató az MTI-nek elmondta, hogy idén két magyarországi bemutató is szerepel a kínálatban, de koncertsorozat premierjére, lemezbemutató koncertre is várják a közönséget, emellett új játszóhellyel is bővül a megújult dizájnú fesztivál.