Gödön például Tuzson Bence igazságügyi miniszter indul úgy, hogy a pultján nyoma sincs a Fidesz színeinek, sem a kampányszlogenjének, helyette a papíron független Kammerer Zoltán gödi polgármesterrel pózol. Gyengülne a pártlogó ereje?
A jelöltek nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárulta után, várhatóan március 11-12-én döntenek az egyéni választókerületi választási bizottságok az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjainak adattartalmáról. A jelölőszervezetek delegáltjaival kibővült választási bizottságok elfogadják a szavazólapon szereplő jelöltek, jelölőszervezetek nevét, valamint azok logóját, vagyis a szavazólap "képét".