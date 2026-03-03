Melyik párté lesz a legfeltűnőbb logó?

A jelöltek nyilvántartásba vételéről szóló határozatok jogorvoslatainak lezárulta után, várhatóan március 11-12-én döntenek az egyéni választókerületi választási bizottságok az áprilisi országgyűlési választás szavazólapjainak adattartalmáról. A jelölőszervezetek delegáltjaival kibővült választási bizottságok elfogadják a szavazólapon szereplő jelöltek, jelölőszervezetek nevét, valamint azok logóját, vagyis a szavazólap "képét".