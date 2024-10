Épül a Fidesz Patyomkin-világa

A választások előtt a kormány nem bízott semmit a véletlenre. "Kedélyjavító" eszközként bevetette a hajdani pártállami rendszer örökségét is, az új létesítmények átadását, a régiek felújításának befejezését április 6-a környékére időzítették, a legtöbbször gondosan elhallgatva, hogy uniós pénz nélkül még ennyi sem sikerülhetett volna. Ám, mint hajdan, úgy most is gyorsan kiderült: a kormányra amúgy is jellemző rohammunka, a sietség visszaütött. Van, ahol néhány nap után már láthatóak a romlás virágai, rozsdásodik a kerítés, hasad a burkolat, van, ahol tisztázatlan ideig, "átmenetileg" le kellett zárni a "még építési területet" a látogatók elől, s a debreceni stadionhoz eddig hiába kerestek üzemeltetőt. A Népszava munkatársai körbenéztek a sikerpropaganda többé-kevésbé Patyomkin-helyszínein.