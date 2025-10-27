Az eljárás alá vont Buzás-Hábel Gézával szolidáris szervezetek azért is demonstrálnak, mert olyan országban akarnak élni, ahol a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadsága alap.
Figyelmeztették, hogy nem hajthat be az utcába, mégis behajtott a lezárt területre a pécsi férfi - ügyében a nyomozást lezárták, a rendőrség vádemelési javaslattal megküldte az ügy iratait az ügyészségnek, tudósít a Police.hu.
Megerőszakoltak egy 22 éves nőt Pécsett, a vasútállomás közelében, egy felüljáró alatt – írta a Bors. Úgy tudni, hogy a fiatal egy szórakozóhelyről tartott hazafelé, mikor az ismeretlen férfi valószínűleg megtámadta és megerőszakolta őt. A lány semmire nem emlékszik, csak arra, hogy felébredt a fűben, és mellette letolt nadrággal feküdt egy férfi.