2025-10-27 17:17:00 CET

Civil szervezetek tüntetnek a Pécs Pride szervezőjének gyanúsítotti kihallgatásakor

Az eljárás alá vont Buzás-Hábel Gézával szolidáris szervezetek azért is demonstrálnak, mert olyan országban akarnak élni, ahol a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadsága alap.