Az 5. Pécs Pride menete október 4-én

Civil szervezetek tüntetnek a Pécs Pride szervezőjének gyanúsítotti kihallgatásakor

Az eljárás alá vont Buzás-Hábel Gézával szolidáris szervezetek azért is demonstrálnak, mert olyan országban akarnak élni, ahol a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadsága alap.

Október 28-án, kedden a pécsi rendőrkapitányságon gyanúsítottként hallgatják ki Buzás-Hábel Gézát, a Pécs Pride szervezőjét, 13 óra 45 perctől civil szervezetek szolidaritási tüntetést tartanak a rendőrség Vargha Damján utcai épülete előtt – derült ki a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. 

A demonstrációt szervező TASZ, az Amnesty International, a Magyar Helsinki Bizottság, Háttér Társaság, az Emberség Erejével Alapítvány szerint Buzás-Hábel Géza nem követett el semmit, csak élt emberi jogaival, amiért elismerést és kitüntetést érdemelne, nem büntetést.

– Felháborítónak tartjuk, hogy Gézát és rajta keresztül minden olyan embert, aki ki akar állni a szexuális és nemi kisebbségek jogaiért büntetőeljárással és büntetéssel fenyegetnek. Géza nem követett el semmit, csak élt az emberi jogaival és megszervezte minden idők legnagyobb Pécs Pride-ját, ahol ezrek vonultak fel békésen és jókedvűen – írták az esemény Facebook-oldalán. Leszögezték, hogy továbbra is egy olyan országban akarunk élni, ahol a gyülekezés és véleménynyilvánítás szabadsága alap.

