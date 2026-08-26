Továbbra is a Bajnokok Ligájában lehet a legtöbb pénzt keresni, jóval kevesebb jár az Európa-ligában és a Konferencia-ligában szereplő együtteseknek.
A helyezésekért természetesen pluszpénz jár.
A koronavírus mindkét nagy úszószervezet pénzdíjas eseményeit "hidegre tette".
A Magyar Helsinki Bizottság – Jane McAdam ausztrál jogász kutatóval megosztva – nyerte idén az egyik legrangosabb emberi jogi elismerését, a Gulbenkian-díjat.
Áll a bál a teniszezőknél. Előbb Raymond Moore, az Indian Wells-i tenisztornák igazgatója mondott le azon kijelentése után, miszerint a női versenysorozat résztvevői a férfisorozat népszerűségének köszönhetik a díjazásukat.