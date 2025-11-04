Bár a legutóbbi EU-csúcson elnapolták a befagyasztott orosz vagyon felhasználását, még mindig ez tűnik a legkisebb rossznak. Járulékosan Orbán Viktor elveszítené egy eddigi zsarolási aduját, a fenyegetés a szankciók félévenkénti meghosszabbításának az akadályozásával innentől politikailag elképzelhetetlenné válna.
Az uniós felmérést idehaza a Népszava közölheti elsőként.
A politikai vita egyelőre csak arról szól, hogy engedjék-e harmadik országnak, hogy Svájcon keresztül utalhasson pénzt és szállíthasson harci eszközöket Ukrajnának az agresszor Oroszország elleni elleni küzdelemhez.
Generációkon átívelő feladat lesz a kelet-európai ország újjáépítése. Ursula von der Leyen havi másfél milliárd eurós pénzügyi segélyről tárgyal az uniós tagállamokkal, de a költségekhez az Egyesült Államok, Ausztrália vagy Japán is hozzájárulhatna.
A pénz orvosi és egyéni védőeszközökre, a lakosság sürgősségi támogatására, a Covid-betegség terjedésének megelőzésére, nyomon követésére fordítható.
Országgyűlési határozatban kéri majd fel a Ház a kormányt, kezdeményezzen tárgyalásokat az Európai Bizottsággal az uniós pénzügyi támogatások ellenőrzésére vonatkozó szerződéskötési gyakorlatról és vizsgálja meg, hogy a magyar törvények megkerülésével bújtatott pártfinanszírozásban részesülő párt magyar költségvetési forrásból folyósított támogatását a törvényes helyzet helyreállításáig fel lehet-e függeszteni.