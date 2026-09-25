Szalagok az Élet Fáján – májusfa a Szabadság téren

A Petefészekrák Világnapján, május 8-án tartotta rendezvényét a Magyar Rákellenes Liga és az Egészség Hídja Összefogás Egyesület Jakupcsek Gabriella vezetésével, melynek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre és a prevenció terén annak jeleire. A Szabadság téren felállították az Élet Fáját, a megújulást szimbolizáló májusfát, melyet a petefészekrák jelképévé vált kék szalagok díszítettek, a résztvevők által írt személyes üzenetekkel.