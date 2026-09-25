Különleges fotókiállítással hívja fel a figyelmet a petefészekrák korai felismerésének fontosságára a Semmelweis Egyetem. A művészi igényességű képek között egyaránt találunk szikár, dokumentarista laboratóriumi felvételeket és lírai vallomásokat a betegségben érintett nőkről.
A mesterséges intelligencia pontosabban jósolja meg a petefészekrákos betegek prognózisát, mint a jelenlegi módszerek - állapították meg brit és ausztrál kutatók.
Amerikai kutatók megállapítása szerint az apától örökölt X kromoszóma egyik génjének mutációja növelheti a petefészekrák kockázatát - írja az MTI.
Az immunrendszert a daganat elleni harcra késztető antitest segítheti a petefészekrákkal küzdő páciensek öngyógyítását.
A korábbinál kétszer több petefészekrákos esetet képes feltárni egy új vizsgálati módszer, amelyet amerikai kutatók fejlesztettek ki, és amelynek harmadik fázisú klinikai próbáit Nagy-Britanniában végezték.
A Petefészekrák Világnapján, május 8-án tartotta rendezvényét a Magyar Rákellenes Liga és az Egészség Hídja Összefogás Egyesület Jakupcsek Gabriella vezetésével, melynek az volt a célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre és a prevenció terén annak jeleire. A Szabadság téren felállították az Élet Fáját, a megújulást szimbolizáló májusfát, melyet a petefészekrák jelképévé vált kék szalagok díszítettek, a résztvevők által írt személyes üzenetekkel.