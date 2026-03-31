A 2026-ban több mint 150 milliárd milliárd forint adófizetői pénzből működő MTVA fiataloknak szóló csatornája a költészet napját akarta népszerűsíteni ezzel, de aztán villámgyorsan törölte az erről szóló Facebook-posztját.
A Petőfi TV-n nem lesi Orbán Viktor az SMS-eket.
Vasárnap indul az M2 20 óra utáni műsorsávjában a Petőfi TV, amely minden este élőben jelentkezik az újbudai A38 hajóról a Böngésző című ajánlóműsorral, illetve az Én vagyok itt című magazinnal. Az A38-on vasárnap a Kiscsillag ad koncertet.
Két hete lapunknak még cáfolta, csütörtökön viszont bejelentette az MTVA: jön a nemzeti sportcsatorna, és az M2 esti műsorsávjában a "nemzeti bulvár". Előbbi M4 Sport néven jövő nyártól sugározna, utóbbi már tavasszal megkezdené adását Petőfi TV néven. A közmédia nem csak korábbi információink egy részét erősítette meg, amelyeket korábban tagadott, de most azt is elismerte, hogy a más médiumok munkáját és munkatársait is rendre gyalázó Skoff Elza nevű mikroblog a közmédia hivatalos blogja.