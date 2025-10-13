Kórházba került a gyerek - Így "rendszabályozott" a plébános

Rendetlenkedtek a gyerekek a babócsai iskolában hittanórán, a plébános pedig úgy akarta fegyelmezni őket, hogy egy kulcscsomót dobott közéjük. Nem azt a gyereket találta el, akinek szánta a figyelmeztetést, egy másik kisfiú sérült meg a fején a dobástól. A gyermeket a szigetvári kórházban ápolták- számol be az esetről a sonline.hu. A pap kérte a szülők bocsánatát, azt mondta, nem így akarta, és álmatlan éjszakái vannak az ügy miatt. A gyerek viszont soha többé nem akar hittanra járni.