A gyerekek meztelenre vetkőztetésével vádolt plébánost tavaly decemberben tiltották el a papi szolgálattól. Az egyházmegye a Hittani Dikasztérium döntésére vár, további lépésekre csak az egyházi eljárás lefolytatása után kerülhet sor. A BRFK nyomoz, gyanúsítotti kihallgatás szeptember végéig nem történt. A Kassai téri templom plébánosa korábban kiállt a Fidesz politikája mellett, Semjén Zsolt pedig 2023-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki, külön kiemelve ifjúságnevelésben vállalt szerepét.
Súlyos lejárató kampányra hivatkozik Pajor András zuglói plébános, akit az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye eltiltott a papi tevékenységtől. Előzőleg a főegyházmegye gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatához érkezett bejelentés ellene.
A rendőrség nyomoz az értelmileg akadályozott fiatalokat foglalkoztató intézményben. Az érinett diákok közül egyre többen tesznek vallomást.
A támadással összefüggésben egy 40-50 év közötti ősz hajú férfit keresnek.
Templom-zeneigazgatói státuszra írt ki pályázatot a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia a Facebookon.
Múlt hét kedden szakadékba zuhant és meghalt egy magyar fiatal az olasz Ligúriában, Monterosso al Mare városában, a Saviore szentélynél. Egy plébánost gyanúsítanak a nyomozók - szúrta ki egy olasz lapban a Bors.
Az a baj, hogy a faluban sok a Soros György-barát – üzente a szószékről Napkor plébánosa a híveknek. Felkerekedtünk hát, hogy megkeressük a tőzsdeguru szabolcsi barátait.
Két hét leforgása alatt a harmadik botrány a katolikus egyház életében a mohácsi plébános esete, akit gazdasági visszaélés gyanúja miatt mentett fel azonnali hatállyal a püspök. Korábban a kozármislenyi plébánostól váltak meg fiatal fiúkkal tartott kapcsolata miatt. A babócsai pap pedig kulcscsomóval dobott fejbe egy gyereket hittanórán úgy, hogy megsérült a retinája.
Rendetlenkedtek a gyerekek a babócsai iskolában hittanórán, a plébános pedig úgy akarta fegyelmezni őket, hogy egy kulcscsomót dobott közéjük. Nem azt a gyereket találta el, akinek szánta a figyelmeztetést, egy másik kisfiú sérült meg a fején a dobástól. A gyermeket a szigetvári kórházban ápolták- számol be az esetről a sonline.hu. A pap kérte a szülők bocsánatát, azt mondta, nem így akarta, és álmatlan éjszakái vannak az ügy miatt. A gyerek viszont soha többé nem akar hittanra járni.
A magyarországi állandó lakhellyel rendelkező, a kolozsvári főkonzulátuson szavazásra regisztrált 460 személy körülbelül 50%-a adta le szavazatát 13 óráig – tudta meg a Transindex Sályi Lőrinc konzultól.