- A melegpartijai miatt bukó Bese Gergő egyengette Dunavecsén a gyermekbántalmazással feljelentett iskolaigazgató egyházi karrierjért

2024-09-07 18:41:00 CEST

A melegpartijai miatt hírhedtté NER-kedvenc dunavecsei katolikus pap, Bese Gergő tette az ottani katolikus egyházközség világi elnökévé a gyermekbántalmazás miatti nyomozásban érintett iskolaigazgatót – írja a Magyar Narancs. Az értelmileg akadályozott diákokkal foglalkozó iskola vezetője. L. M. még a helyi katolikus bált is szervezhetett, mert jó barátságban volt Besével. L. M.-ről a lap írta meg, hogy a gyámhivatal feljelentést tett vele szemben gyerekbántalmazás miatt. Sőt, az elmúlt hetekben háromról nyolcra növekedett azon gyerekek száma, akiknek a sérelmére elkövetett bántalmazás miatt nyomoz a kecskeméti rendőrség.

„A Dunavecsén működő Duna Menti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumban a fizikai és lelki bántalmazásokat értelmileg akadályozott 7-16 éves gyermekek szenvedték el, akik mindannyian az iskola igazgatóját. L. M.-et nevezték meg elkövetőként” – olvasható a Magyar Narancs cikkében, amelyben az említett katolikus bállal kapcsolatban is meglehetősen furcsa dolgokra is felhívták a figyelmet.

A 2024-es rendezvényen az egyik résztvevő által készített fotón Bese Gergő a megnyitó után köszönti az ünneplő gyerekeket, jobbra tőle pedig maga L. M. látható. A katolikus bált egyébként az iskolától néhány méterre található művelődési házban tartották. – Az igazgató a 2024-es bálra a 2016-os bálon készült fotóval invitálta a résztvevőket közösségi oldalán, amikor a gyülekezet férfitagjai rózsaszín tütüszoknyácskákban adták elő balettprodukciójukat „Vadhattyúk” csoportként definiálva magukat. A felvételen L. M. – aki megbízatásai mellett a Nemzeti Pedagógus Kar Bács-Kiskun megyei területi etikai bizottságának tagja is – a Vadhattyú-piramis csúcsán látható – tették hozzá.

Lapunk is beszámolt a Válasz Online értesüléséről, amely szerint a legfelsőbb kormányzati körökbe is eljutott egy dosszié, amely azt támasztja alá, hogy Bese Gergő dunavecsei plébános, akit a közvélemény leginkább mint a NER mellett nyíltan agitáló influenszerpapot ismer, melegpartikon vehetett részt, sőt, kapcsolatot is ápolt más meleg férfiakkal. A plébánost, aaki egyébként nyíltan agitált a Fidesz mellett, és ő szentelte meg a Karmelita kolostort is, azonnali hatállyal felfüggesztette a katolikus egyház. Kormányzati körökben „a Szájer-ügyhöz mérhető, csak annál is durvább” esetként tartják számon, ami történt.

Az eset kirobbanása óta a kormányzati politikusok igyekeznek eltüntetni Bese Gergő atyával készült képeket, a miniszterelnök Facebook-oldalán sem lehet már megtalálni a galériát, amely a Karmelita kolostor felszenteléséről készült, s szombat reggelre a Vasárnap nevű egyházi híreket lőtérbe helyező kormánypárti portál elérhetetlenné tette a felfüggesztett – ott gyakran publikáló –plébános írásait. A Telex ugyanakkor azt írta, hogy a Vasárnap.hu nem működik tovább együtt Bese Gergővel. Ezt a portál rövid közleményben tudatta: „A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke felfüggesztette papi szolgálata alól Bese Gergő Pétert. A KDNP-közeli Vasárnap portál szerkesztősége ezzel megegyezően felfüggeszti Bese Gergő szerzői működését a lapnál” – olvasható a lap közleményében.