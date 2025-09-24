Egy kisgyereket gázolt halálra, mert pokémonozott vezetés közben

Halálra gázolt egy kilencéves kisfiút egy Pokémon Góval játszó sofőr a közép-japán Icsinomijában, a település vezetősége levélben készül felszólítani a kiterjesztett valóságon alapuló videojáték amerikai fejlesztőjét, hogy teljesen blokkolja az alkalmazást, amikor a felhasználó nagy sebességgel utazik - írja a hirado.hu.