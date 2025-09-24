Az amerikai bevándorlási hivatal a Pokémon főcímzenéjére kapja el az illegális bevándorlókat

Egyesült Államok;illegális bevándorlás;Pokémon;

Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium egy sokakban megbotránkozást keltő videót tett közzé a minap az X-en, amelyen az látható, amint az Amerikai Egyesült Államok Bevándorlási és Vámügyi Hivatalának (United States Immigration and Customs Enforcement – ICE) emberei a Pokémon japán animesorozat jól ismert főcímzenéjére fogják el az illegális bevándorlókat – számol be az Independent.

Az egyperces montázsvideót kedden osztották meg, a poszt mellé pedig a „Gotta Catch ’em All” feliratot írták. A magyar nyelvű főcímdalban ez úgy hangzott, hogy „Szerezd meg hát mind”, de a tükörfordítás – „El kell kapni mindet” – jobban szemlélteti, hogy miért morbid a zeneválasztás. A videó egyébként azzal zárul, hogy Pokémon-kártyákon ábrázolják az őrizetbe vett embereket és a nekik tulajdonított feltételezett bűncselekményeket.

A provokatív videó heves online reakciókat váltott ki. Számos felhasználó felháborodásának adott hangot, sőt akadtak olyanok is, akik arra szólították fel a Nintendo-t, hogy perelje be az amerikai kormányt a Pokémon főcímdalának engedély nélküli felhasználása miatt.

A Pokémon japán animesorozat 1997-ben indult, Magyarországon az amerikai változatot 2000 és 2001 között vetítette először az RTL. A történet főszereplője Ash Ketchum (japánul Satoshi) és hűséges társa, Pikachu, akivel bejárják a világot, hogy minél több pokémont megismerjenek. Nagy sikert aratott a 2016-ban megjelent Pokémon GO mobiljáték is, amely kiterjesztett valóság segítségével a való világban engedte a játékosoknak, hogy pokémonokra „vadásszanak”.