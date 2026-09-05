Egyebek közt azzal a céllal, hogy hasznosítsa ukrajnai háborús tapasztalatait.
Svédország nem kíván időt vesztegetni arra, hogy megvárja az ország NATO-tagságának végleges ratifikálását.
Magyarország az európai uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül kér segítséget a menekültválság kezeléséhez - közölte pénteken Mina Andreeva, az Európai Bizottság szóvivője.
Polgári védelmi riasztási gyakorlatot tartanak Vas megyében november 3. és december 10. között, a kiértesítő személyesen keresi fel az érintett települések védekezésre beosztott állampolgárait - mondta el a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.