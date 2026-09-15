Október 1-jén Fenyő Miklós tiszteletére állít emléktáblát a XIII. kerület és a család – derül ki a januárban elhunyt művész Facebook-oldaláról. Ahogy az is, hogy nem pontosan ott, ahol eredetileg szerették volna.
Azért "emlékeztetés", mert abban, ami ma történt a főváros XIII. kerületében, ez a lényeg. Emlékezni ugyanis minden érintett fog amíg csak él, nem is tudna máshogy tenni, annyira traumatikus és döbbenetes volt az egész, még akkor is, ha sokan már azidődájt is sejtették: ez a hatalom a maga érdekében mindenre képes.
Tűz van egy XIII. kerületi, Pozsonyi úti társasház pincéjében, az út egy részét lezárták, emiatt egy szakaszon nem közlekedik a 75-ös és a 76-os trolibusz.