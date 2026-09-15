A Népszabadság sunyi kivégzésére emlékeztettek a Pozsonyi úton - Videó

Azért "emlékeztetés", mert abban, ami ma történt a főváros XIII. kerületében, ez a lényeg. Emlékezni ugyanis minden érintett fog amíg csak él, nem is tudna máshogy tenni, annyira traumatikus és döbbenetes volt az egész, még akkor is, ha sokan már azidődájt is sejtették: ez a hatalom a maga érdekében mindenre képes.