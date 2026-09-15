Fenyő Miklós utolsó otthonának épületére nem, de a szomszéd házra ki lehet tenni emléktáblát

emléktábla;Fenyő Miklós;XIII. kerület;lakók;Pozsonyi út;

2026-09-15 17:34:00 CEST

Október 1-jén Fenyő Miklós tiszteletére állít emléktáblát a XIII. kerület és a család – derül ki a januárban elhunyt művész Facebook-oldaláról. Ahogy az is, hogy nem pontosan ott, ahol eredetileg szerették volna.

„Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy Fenyő Miklós tiszteletére emléktáblát állít a XIII. kerület és a család. A tábla avatása 2026. október 1-jén, 11 órakor lesz a Pozsonyi út 40. előtt. Miklós az elmúlt 15 évben a Pozsonyi út 38-ban lakott, így eredetileg annak a háznak a falára terveztük kihelyezni a táblát, de sajnálatunkra a lakóközösség nem járult hozzá. Viszont 2010 előtt a 40. sz. alatt lakott, így ott is méltó helye lesz az Ő emlékét őrző táblának” – olvasható a közösségi oldalon.

Magyarországon az emléktáblák elhelyezését országos törvény nem szabályozza. Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az önkormányzatok saját hatáskörben, helyi rendeletekben fektetik le ezeket a szabályokat. A XIII. kerületi Településképi Rendelet szigorú szabályokat határoz meg az emléktáblák környezetére vonatkozóan, hogy biztosítsa azok méltóságát és láthatóságát. Eszerint: Utcanévtábla, emléktábla szélétől számított 1 méteres távolságon belül cégér, cég- és címfelirat, cég- és címtábla, valamint cégszerű reklám nem helyezhető el.

Az említett Pozsonyi út 38.-as számú házban működik a nemrég újranyílt Dunapark Kávéház és Étterem. Mint azt a Népszava megírta, Fenyő Miklós tiszteletére emlékpad felállítását tervezik.

Az emléktábla elhelyezéséhez a tulajdonosok hozzájárulása is szükséges, a poszt szerint ez hiányzott a Pozsonyi út 38.-ban. Az egyik lakó kommentjében jelezte, hogy „Nem pont így volt”, kerestük őt a Facebookon keresztül, de egyelőre nem kaptunk választ megkeresésünkre.

Fenyő Miklós emlékével kapcsolatban nem ez az első konfliktus a legendás zenész legendás lakóhelyén. Június elején ugyanis néhány nap alatt több mint ezerötszáz hozzászólás érkezett Tóth József XIII. kerületi polgármester Facebook-oldalára, miután nyilvánosságra hozta a Fenyő Miklós-emlékszobor nyertes pályatervének makettjét. A kommentelők azt kifogásolták, hogy a szobor nem hasonlít Fenyő Miklósra, majd tippverseny is indult, hogy inkább kire hajaz.

A konfliktus végül odáig jutott, hogy a képviselő-testület ülésének napján a XIII. kerületi önkormányzat közleményben jelentette be, hogy a nyilvánosságban kialakult vita és a megismert szakmai álláspontok miatt leveszi napirendjéről a Fenyő Miklós-szobor megvalósításáról szóló előterjesztést. Hozzátették ugyanakkor, hogy a szakmai zsűri továbbra is „a bírálaton elhangzott észrevételek megfontolásával elfogadásra és kivitelezésre javasolja” a tervet, az önkormányzat pedig változatlanul elkötelezett amellett, hogy méltó módon ápolja néhai díszpolgára emlékét.