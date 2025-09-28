A gazdasági portál szerint a geopolitikai szakértő hiába posztolt a Szőlő utcai ügyben kormánytagok érintettségéről magánemberként, ők külső szerzőiktől is elvárják az újságírás szakmai és etikai szabályainak betartását.
Az elmúlt 30 évben soha nem volt olyan alacsony mértékű magyar milliárdosok vagyonkivitele, mint 2020-ban – állítja elemzésében a Blochamps Capital privátbanki szolgáltató.
Annak ellenére, hogy a KSH tegnap azt jelentette, hogy októberben mindössze 0,1 százalékos éves inflációt mértek, az emberek - elsősorban élelmiszer vásárlásaik során - tetemes drágulást észlelnek. Különösen a népélelmezési cikknek számító burgonya és alma látványos áremelkedését veszik nehezen tudomásul. A statisztikai adatokat viszont nagy mértékben javította, hogy az energiaárak és az üzemanyagoké is mérséklődött.