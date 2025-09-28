,,Láthatatlan" infláció, dráguló élelmiszerek

Annak ellenére, hogy a KSH tegnap azt jelentette, hogy októberben mindössze 0,1 százalékos éves inflációt mértek, az emberek - elsősorban élelmiszer vásárlásaik során - tetemes drágulást észlelnek. Különösen a népélelmezési cikknek számító burgonya és alma látványos áremelkedését veszik nehezen tudomásul. A statisztikai adatokat viszont nagy mértékben javította, hogy az energiaárak és az üzemanyagoké is mérséklődött.