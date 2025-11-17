Fővárosunk 152. születésnapján a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében tartott díszközgyűlésen Spiró György és posztumusz Waschler Tamás is megkapta a legrangosabb budapesti kitüntetést.
Bródy János és Pogány Judit, posztumusz Tompos Kátya és Benedek Miklós is ott van a kitüntetettek között. A címeket a főpolgármester adta át.
A gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenvedő, az életvégi döntések szabadságááért küzdő alkotmányjogászt jelenleg kórházban ápolják. Az elismerést öccse vette át.
Csaknem félszáz napirendet tárgyalt meg tegnapi rendes ülésén a Fővárosi Közgyűlés.