Az Ipsos kutatása szerint nyár óta jelentősen nőtt azoknak az aránya is, akik tartanak attól, hogy a nyugdíjuk nem lesz elég a megszokott egzisztenciájuk fenntartására.
A szükség – tartja a mondás helyesen – nagy úr: pénzügyi megszorultságukban az emberek képesek beleugrani mindenféle vállalásba. Gyorskölcsönbe például, mert ahol a szükség – tartja egy másik, az előbbinél szerényebb hitelességű mondás –, ott a segítség. Csak annyi biztos a szólásmondásból, hogy elég egyetlen keresés a Google felületén, és a következő pillanatban számolatlanul érkeznek a gyors reagálású pénzintézeti hirdetések. A hazai bankrendszernek is odavágott a tavalyi év, de azért kibírták: felére csökkent konszolidált eredményük 390 milliárdos. A mesebeli kormányzati hurrákommunikáció ellenére (többen dolgoznak, mint egy éve) sok-sok háztartás is padlót fogott. A hitelezés élénkül, a bankok kiszabadultak a THM-plafon alól, de a „fogyasztóbarát” termékeik ellenére elsősorban továbbra is a saját zsebük barátai, no meg a részvényeseké.
A magyar lakosság továbbra is pesszimista saját anyagi helyzetét illetően, 30 százalékuk vár javulást saját háztartása költségvetésében, ugyanakkor csökkent az ország gazdasági helyzetéről szkeptikusan nyilatkozók aránya - derül ki a Provident Pénzügyi Zrt. és anyavállalata, az International Personal Finance (IPF) által szerdán közzétett nemzetközi reprezentatív kutatásból.
Az MNB összesen 65 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Magyar Cetelem Bank Zrt.-re (Cetelem), a Cofidis Magyarországi Fióktelepére (Cofidis) és a Provident Pénzügyi Zrt.-re (Provident), egyebek közt a hiteldíj jogsértő feltüntetése, az ügyfélszerződés megkötése előtti, s az azt követő időszakos tájékoztatási hiányosságok, illetve a panaszkezelés problémái miatt.