Felár az úr – Gyorskölcsön, lassú kilábalás: hitelbe éli a holnapot sok-sok család

A szükség – tartja a mondás helyesen – nagy úr: pénzügyi megszorultságukban az emberek képesek beleugrani mindenféle vállalásba. Gyorskölcsönbe például, mert ahol a szükség – tartja egy másik, az előbbinél szerényebb hitelességű mondás –, ott a segítség. Csak annyi biztos a szólásmondásból, hogy elég egyetlen keresés a Google felületén, és a következő pillanatban számolatlanul érkeznek a gyors reagálású pénzintézeti hirdetések. A hazai bankrendszernek is odavágott a tavalyi év, de azért kibírták: felére csökkent konszolidált eredményük 390 milliárdos. A mesebeli kormányzati hurrákommunikáció ellenére (többen dolgoznak, mint egy éve) sok-sok háztartás is padlót fogott. A hitelezés élénkül, a bankok kiszabadultak a THM-plafon alól, de a „fogyasztóbarát” termékeik ellenére elsősorban továbbra is a saját zsebük barátai, no meg a részvényeseké.