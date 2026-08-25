Nincs mit szépíteni, szegények a magyarok

A magyarok 28 százalékának a hónap végére egyáltalán nem marad pénze, miközben Csehországban, Lengyelországban és Litvániában ez az arány egyaránt 13 százalék – derül ki a Provident legfrissebb felméréséből. Bár a hivatalos statisztikák a keresetek vásárlóerejének javulását jelzik, nemzetközi összevetésben a magyar háztartások pénzügyi mozgástere továbbra is szűkösnek bizonyul.