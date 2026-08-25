A magyarok 28 százalékának a hónap végére egyáltalán nem marad pénze, miközben Csehországban, Lengyelországban és Litvániában ez az arány egyaránt 13 százalék – derül ki a Provident legfrissebb felméréséből. Bár a hivatalos statisztikák a keresetek vásárlóerejének javulását jelzik, nemzetközi összevetésben a magyar háztartások pénzügyi mozgástere továbbra is szűkösnek bizonyul.
A József Attila-díjas magyar költő, műfordító is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, amelyben a frissen készült, de a nap végén megmaradó péksüteményeket egy beteg gyermekek gyógyulását elősegítő egészségügyi intézménybe szállítják a Provident önkéntesei. A kezdeményezéshez pályázat is társul.
A nemzetközi átlagot jelentő 61,5 százalékkal szemben a magyarok 52 százaléka gondolja úgy, hogy jól intézi a személyes pénzügyeit. Felmérés.
A túlzott eladósodás veszélyének tették ki ügyfeleiket a szabályok megszegésével.
Miközben az átlag nettó bér 159 ezer forint Magyarországon, átlagosan mintegy 235 ezer forintos nettó fizetést tartanak elfogadhatónak pályájuk kezdetén a 16-18 éves diákok, a minimum igényük nettó 158 ezer forint elrugaszkodva a valós munkaerőpiaci lehetőségektől - derült ki a Provident Pénzügyi Zrt. megbízásából készült legfrissebb kutatásból.