Rendkívüli Orbán-interjú péntek reggel?

„Rendkívüli” rádióinterjúban fogja elemezni az elmúlt napok eseményeit a miniszterelnök – értesült a hvg.hu. Úgy tudják, ez az interjú is része annak a kommunikációs offenzívának, melyet a kormányfő stábja szorgalmaz, és melyből most már Orbán Viktor is kiveszi a részét.