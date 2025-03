Orbán Viktor már arra célozgat, hogy az árrésstopot akár az összes termékre kiterjeszthetik

politika;Magyarország;Orbán Viktor;Kossuth Rádió 180 perc;rádióinterjú;árrésstop;

2025-03-14 07:56:00 CET

Cikkünk nemsokára frissül!

Számos gazdasági történést figyelhetünk meg, ami miatt az áraknak csökkenniük kellett volna. Mindezt megbeszélték a kereskedőkkel is, akik tettek javaslatot is, de az olyan minimális volt, ami messze elmaradt a kormány elvárásaitól – jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott hagyományos péntek reggeli interjújában. Szerinte több más európai ország választotta ezt a megoldást.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy az ukrán-orosz háború Donald Trump erőfeszítéseinek köszönhetően közeledik a béke felé, ennek a jelei megjelentek a gazdaságban. A magyar forint erősödött az euróval szemben, ami azt jelenti, hogy az importból jövő élelmiszereknek olcsóbbnak kéne lenniük, mint amikor a forint gyengébb volt. Emellett esni kezdett az energia ára, de a kormányfő ezt nem látja az árakban. Az árrésstopot azzal indokolta:

„Azt mondod meg, hogy mindegy, hogy mennyiért vásároltad meg az árut, kedves kereskedő, amit te rárakhatsz a te vásárlási áradra, a beszerzési áradra, az nem lehet több, mint 10 százalék. Ebben benne van a te költséged és benne van a te profitod is. Jó napot!”

Így nem lehet továbbhárítani, visszanyomni a termelőkre ennek a hatását, és így a magyar gazdák nem járnak rosszabbul. Az érintett áruk kialakításáról szólva azt mondta, hogy ennek „életszaga” van, ez az a harminc áru az, amiből a nyugdíjasok, a családosok a legtöbbet vásárolnak. Orbán Viktor azt mondta, az intézkedésnek már most látja a hatását, mivel rengeteg akciós árat lát. – Magyarok vagyunk, majd valamit kitalálnak persze a kereskedők is így, úgy, amúgy, arra majd mi válaszolunk (...) mindenkinek van egy ötlete, hogy hogyan válaszoljon egy kormányzati lépésre, és a kormánynak is van persze egy ötlete, hogy akkor majd mi mit fogunk tenni, de most még ne szaladjunk előre” - fejtegette. Későbbiekben jelezte, hogy akár minden élelmiszerre is kiterjeszthetik az árrésstopot.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy egy úgynevezett „családpolitikai életpályamodellt” építenek. Számára az a kérdés, hogy az anyák biztonságban érzik-e magukat – az ideális persze csak az lenne, ha rátámaszkodhatnának a férjükre. Nem az anyákat kell elővenni elsősorban mindig jó, hogyha a férfiak magukon kezdik az effajta vizsgálódást – vélekedett. Kulcskérdésnek tartja, hogy pénzügyi segítséget nyújtsanak az édesanyáknak, hogy biztonságban érezhessék magukat és vállalhassanak gyereket.

Amiről most itt beszélünk, az egy unikum, egy világszenzáció, egy hungarikum, ilyen sehol a világon nincs - dícsérte saját magát a kormányfő, megjegyezve, hogy egy családi központú gazdasdági rendszer tud létrejönni.

Kell még néhány év, és ha az egész családi életpályamodell beáll, akkor nagyon közel leszünk ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy már rövid távon sem jár rosszabbul az, aki anyagilag, aki gyermeket nevel, mint az, aki nem vállal gyermeket. Hosszabb távon nem kétséges az én fejemben, de hát ez már életfilozófia kérdése, hogy aki gyermeket vállal, az jár jobban, mivel amit az ember elveszít rövid távon a zsebén, azt azonnal visszanyeri a szívén. Ha pedig sikerül rendes gyereket neveni - ez általában azért szokott sikerülni, a magyar emberek többsége mégiscsak rendes ember - akkor az majd törődni fog az édesanyjával, meg az édesapjával, amik azok idősebbek lesznek. Tehát az nem kérdés, hogy hosszabb távon a családban élés az nemcsak boldogabbá tesz, hanem anyagilag is előnyösebb, de míg ide eljut egy család, addig hosszú esztendők telnek el, és akkor kell ez a családi életpályamodell, amelyet a kormány most felkínál - magyarázta.

A gazdasági helyzetről szólva kifejtette, a békére „bazíroznak”, mivel most már az Egyesült Államok is ez teremti meg, így ennek kedvező hatásai lesznek, s megteremti a lehetőségeket a gazdasági áttörésre. Most, amikor egy ilyen áttörésben vagyunk, akkor egyszerre vannak egy ideig jelen kedvező és kedvezőtlen folyamatok, mert a régből, az áttörés éve előtti időszakban még vannak rossz dolgok, de megjelentek már a jó dolgok, amik az új intézkedések miatt köszönnek be. – Egyre-másra érkeznek jó jelek, jó hírek, amelyek kiszorítják a háborús időből itt maradt rossz híreket. És az arány fokozatosan minden nappal változik, és a végén a háborúból itt maradt rossz dolgok eltűnnek, és a gazdasági programunk által generált előidézett jó hírek, jó állapotok, jó lehetőségek uralják el a gazdasági életet. Én így képzelem el 2025-öt - fogalmazott Orbán Viktor.

Az általa korábban „véleménynyilvánítónak” nevezett , Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazással kapcsolatban azt mondta, most csak egy kérdést tesznek fel, „egyszerű lesz, mint a faék”.