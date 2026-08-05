Kigyulladt egy raktárépület a XIII. kerületben (videó)

Egy számítástechnikai nagykereskedés raktára gyulladhatott ki, milliárdos kárt okozva. A tűzoltók tizenkét járművel vonultak a Frangepán utcai helyszínre. Az oltáson több mint ötven fővárosi hivatásos és zuglói önkéntes tűzoltó dolgozott a teljes szélességében lezárt utcában. Végül kora délutánra sikerült megfékezni a tüzet.