Az ukrán fővárosban sok halálos áldozata és sérültje van az éjjeli orosz ballisztikus rakétákkal és drónokkal indított támadásnak. Ugyanekkor Ukrajna egy újabb Wildberries-raktárt talált el több száz kilométerrel arrébb.
A tűzoltók négy vízsugárral oltják a Tatai utcában található raktárt.
Egy számítástechnikai nagykereskedés raktára gyulladhatott ki, milliárdos kárt okozva. A tűzoltók tizenkét járművel vonultak a Frangepán utcai helyszínre. Az oltáson több mint ötven fővárosi hivatásos és zuglói önkéntes tűzoltó dolgozott a teljes szélességében lezárt utcában. Végül kora délutánra sikerült megfékezni a tüzet.
Tűz ütött ki egy raktárépületben szerda este Kaposváron, az oltási munkálatokban mintegy harminc tűzoltó vesz részt - közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.
Kigyulladt egy körülbelül hatvan négyzetméteres raktár a Pest megyei Nyáregyházán szombat dél körül, az ingatlan tulajdonosa megsérült – közölte a megyei katasztrófavédelem szóvivője.