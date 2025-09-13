Hárman könnyebb sérülésekkel megúszták.
A hatóságok is nyomoznak az ügyben, eddig két embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A versenyt leállították, nyolc sebesültet kórházba vittek. A vizsgálat lezárultáig az ügyben sem a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, sem a verseny rendezősége nem akar nyilatkozatot tenni.
Az első jelentések szerint négy ember vesztette életét.
Szaúd-Arábiában rendezték meg a 2022-es Dakar-ralit, amelyen negyedszer végzett első helyen az autósok versenyében a katari Nasszer al-Attijah. A motorosoknál a brit Sam Sunderland 2017 után második sikerét aratta.
Továbbra is nehezen fér össze a benzingőz-imádat és a kökörcsinféltés, a természetvédelem és az autósport.
A versenyautó a mérkőzés utolsó pillanataiban csapódott a nézők közé, több embert is maga alá temetett. A köztévé és az MTI ellentmondásos számokat közölt a sérültek számáról.
A magyar rally-sport egyik legtragikusabb hétvégéje. A nézők közé repült egy autó. Hárman azonnal meghaltak. Ezen a napon írtuk - Népszava anno