A tömegbe hajtott egy rallyautó Tótkomlóson, tizenegyen megsérültek (videó)

A versenyautó a mérkőzés utolsó pillanataiban csapódott a nézők közé, több embert is maga alá temetett. A köztévé és az MTI ellentmondásos számokat közölt a sérültek számáról.