Lehetnél akár te is

Kevés ország olyan elutasító a menekültekkel szemben - főleg az unióban -, mint Magyarország. Ami azért is meglepő, mert nálunk nemzetközi viszonylatban sem él túl sok külföldi. Bár a sajtó gyakran állítja be úgy, mintha a bevándorlók szinte tömegével szállnák meg határainkat, az ide érkezők többsége a szomszédos országokból jön és még beszél is magyarul. Mint a Magyar Helsinki Bizottság minapi szemináriuma rávilágított, Magyarország továbbra is rendészeti problémaként, nem pedig lehetőségként tekint a migránsokra.