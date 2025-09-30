Személycserék és feljelentés a veszprémi erdőgazdaságnál

Pénzügyi szabálytalanságok gyanúja miatt több feljelentést tettek a Veszprémi Erdőgazdasági Zrt.-nél, és számos embernek felmondtak. A Földművelésügyi Minisztérium közleménye szerint az azóta lemondott vezérigazgató, Tengerdi Győző január 13-án jelezte a minisztériumnak, hogy pénzügyi szabálytalanságok gyanúja merült fel a társaságnál, ezért a minisztérium és a társaság azonnali, teljes körű belső vizsgálatot indított.